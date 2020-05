Ako sa začal písať nový hokejový príbeh iClinic Bratislava CAPITALS

Spojenie bratislavského hokeja a rakúskej najvyššej hokejovej súťaže nevzniklo zo dňa na deň. V tomto blogu popíšem príbeh, ako a prečo náš klub iClinic Bratislava CAPITALS vznikol, ako sa mu darilo a kde sa nachádzame dnes.

Všetko to začalo v jeden letný deň pred 9 rokmi, keď som si šiel posedieť do mesta s kamarátmi a jeden z nich zavolal aj doktora Iva Ďurkoviča. Ja som prítomnej partii po asi dvoch hodinkách vysvetlil, že s nimi nepotiahnem ďalej, keďže mám na druhý deň ráno o 6 tréning, a musím skoro vstávať. Vtom sa ozval Ivo a opýtal sa ma, či si môže ísť zatrénovať so mnou.

Nedával som veľké šance tomu, že sa naozaj dostaví, vzhľadom na to, že už vtedy som vedel o jeho veľkej vyťaženosti. Na druhý deň však naozaj prišiel aj s výstrojou a išli sme na to. Prvýkrát stál na korčuliach a musel sa všetko učiť úplne odznova. V mladosti hrával futbal, dokonca futbalovo vyrastal s Petrom Dubovským, ale hokej je predsa len trochu iný šport. Tu sa ale ukázala jeho zarputilosť a musím uznať, že dnes už vie hrať hokej na veľmi obstojnej úrovni. Nedávno dokonca porazil v nájazdoch bývalého profíka.

Prezident klubu MUDr. Ivo Ďurkovič (vľavo) a bývalý rakúsky reprezentant Hans Sulzer.

Tým sa ale začalo iba naše kamarátstvo, nie ešte náš spoločný hokejový príbeh. Ten sa datuje od roku 2015, keď sme sa len tak z roztopaše vybrali na barážový duel medzi Žilinou a Detvou. Tam vznikla myšlienka podpory hokejového klubu. Po rokovaniach s viacerými tímami nakoniec došlo k dohode s HC 05 Banská Bystrica a očná klinika iClinic sa stala generálnym partnerom tohto klubu. Bola to práve tá slávna éra banskobystrického hokeja, keď sa tento klub dostal najprv dvakrát do finále a potom našu najvyššiu hokejovú súťaž trikrát po sebe vyhral.

Hokejisti HC´05 iClinic Banská Bystrica získali tri tituly po sebe. (Mirka Chabadová)

V roku 2016 som musel kvôli zraneniam ukončiť svoju hráčsku kariéru. Chcel som sa však naďalej venovať hokeju a spolu s Ivom sme chceli vrátiť najvyššiu hokejovú súťaž do Bratislavy. HC Slovan hral v KHL a slovenský hokej bol ochudobnený o rivalitu s hlavným mestom. Ako odchovanec Slovana Bratislava a neskôr hráč iných slovenských hokejových klubov môžem potvrdiť, že zápas s bratislavským Slovanom mal vždy špecifickú príchuť. V každom meste chcú „naložiť Bratislave“. Pokým je táto rivalita v únosných hraniciach, je pre ligu nepochybne prospešná.

Preto sme sa pred rokom rozhodli prevziať klub HC Bratislava, ktorý prešiel v lete kompletným rebrandingom, prebudovaním mužstva a prišli sme s úplne jasnou ambíciou – postúpiť do najvyššej súťaže a vrátiť extraligový hokej do Bratislavy. Nebolo to jednoduché, obaja sme sa museli učiť za pochodu a budovať klub CAPITALS tak, aby bol úspešný hneď od začiatku a dosiahli sme svoj vytúžený cieľ.

Hokejisti Bratislava CAPITALS suverénne vyhrali základnú časť Slovenskej hokejovej ligy. (Svato Straka)

Medzičasom však HC Slovan odišiel z KHL, vrátil sa do Tipsport ligy a my sme sa ocitli v novej situácii. V prípade postupu do najvyššej súťaže by sme boli spolu so Slovanom druhým bratislavským klubom. Dominovali sme v základnej časti a bol pomerne veľký predpoklad, že druhú najvyššiu súťaž vyhráme a postúpime. Na jednej strane by mohlo byť pre Bratislavčanov atraktívne mestské derby, na druhej strane by sme si navzájom konkurovali a treba objektívne priznať, že súperiť priazeň fanúšikov s klubom s takmer 100-ročnou tradíciou by nebolo vôbec ľahké.

Aj preto sme boli otvorení debate o vstupe do rakúskej nadnárodnej súťaže EBEL (od nového ročníku sa bude volať inak), keď nás s týmto nápadom oslovil generálny manažér KAC Klagenfurt Oliver Pilloni, ktorý bol u nás na vyšetrení v očnej klinike v Klagenfurte. Spočiatku sa nám to zdalo nereálne a na takýto mladý klub príliš veľké sústo. Začali sme sa však rozprávať s viacerými šéfmi rakúskych klubov a idea pripojiť sa k tejto nadnárodnej súťaži bola pre nás čoraz lákavejšia. Napokon sme sa rozhodli to vyskúšať, zabrali sme a po rekordných 3 a pol mesiacoch sme boli oficiálne prijatí.

Rakúska EBEL liga sa od budúcej sezóny bude volať inak a bude mať účastníkov z ďalších krajín. (www.eliteprospects.com)

Potom prišla pandémia koronavírusu. Pre všetky športové kluby na svete to je obrovský škrt cez rozpočet (doslova) a všetky svoje plány aj vízie musia všetci zásadne prehodnocovať. Upravujú sa ambície, upravujú sa hráčske kádre, upravujú sa rozpočty. Nikto v súčasnosti kedy, za akých okolností a či vôbec sa začne nová sezóna. V NHL prišli pred pár dňami s aspoň čiastočným dokončením aktuálnej sezóny, o novej si netrúfa hovoriť nikto ani v zámorí.

My v súčasnosti dohadujeme kontrakty s hráčmi na novú sezónu a rokujeme o domovskom stánku v nasledujúcej sezóne. Ani korona nám nezabráni pracovať na písaní tohto nového príbehu, aký nemá v slovenskom hokeji obdobu. Na štartovacej čiare chceme byť pripravení na 100%. Náš tím staviame na slovenských hráčoch a tešíme sa, že naša účasť v rakúskej lige bude aj akýmsi zrkadlom slovenského hokeja v porovnaní s tímami z iných krajín. Aký obraz v ňom uvidíme, na to sme zvedaví aj my sami a veríme, že aj vy, naši budúci fanúšikovia.

O našich ďalších plánoch a úspechoch zase nabudúce.